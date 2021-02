Horizon Zero Dawn arriva a 72p su PC ed è pura magia pixel art!

(Di lunedì 8 febbraio 2021)può essere trasformato in un'"avventuraata" abbassando la risoluzione fino a 72p. Esatto, avete letto bene. Sulla versione PC di, potete regolare manualmente la risoluzione del gioco fino ad abbassarla a 72p (la risoluzione più bassa offerta dal gioco). Più in basso, potete vedere un utente Twitter che mostra l'aspetto del gioco di Guerilla con l'impostazione di risoluzione a 72p, e sembra stranamente affascinante. Sarebbe curioso giocare a questa versione di. Il modo in cui il gioco si mantiene relativamente fluido anche mentre la risoluzione è abbassata a 72p è decisamente accattivante. Leggi altro...

Tra questi troviamo Horizon Zero Dawn , una delle esclusive PS4 più apprezzate da pubblico e critica che su PC è giocabile anche a un tipo di risoluzione alquanto particolare. Il titolo della notizia ...Horizon Zero Dawn può essere trasformato in un'"avventura pixelata" abbassando la risoluzione fino a 72p. Esatto, avete letto bene. Sulla versione PC di Horizon Zero Dawn, potete regolare manualmente ...Secondo la testimonianza diretta di un appassionato, sembra che Horizon Zero Dawn in versione PC sia giocabile anche alla strana risoluzione di 72p.