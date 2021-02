Grande Fratello Vip, la rabbia di Denis Dosio: “Fa male sentirsi escluso” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ricorderemo tutti la scorsa puntata del Grande Fratello Vip, incentrata in particolar modo attorno alla figura della modella brasiliana Dayane Mello che la settimana scorsa è stata colpita da una tragica perdita insieme alla sua famiglia, la morte del Fratello 27enne Lucas, deceduto in un incidente stradale. Tutti ricordiamo il momento in cui tutti gli ex concorrenti sono entrati nel giardino della Casa per porgere, a distanza, le proprie condoglianze alla modella nonché dimostrarle tutto il loro affetto. Tutti presenti… tranne uno: Denis Dosio. Il concorrente, tra i primi squalificati da questa lunga edizione del reality, non è stato infatti incluso nel gesto. Denis Dosio escluso dal ricongiungimento degli ex per Dayane Mello C’erano ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ricorderemo tutti la scorsa puntata delVip, incentrata in particolar modo attorno alla figura della modella brasiliana Dayane Mello che la settimana scorsa è stata colpita da una tragica perdita insieme alla sua famiglia, la morte del27enne Lucas, deceduto in un incidente stradale. Tutti ricordiamo il momento in cui tutti gli ex concorrenti sono entrati nel giardino della Casa per porgere, a distanza, le proprie condoglianze alla modella nonché dimostrarle tutto il loro affetto. Tutti presenti… tranne uno:. Il concorrente, tra i primi squalificati da questa lunga edizione del reality, non è stato infatti incluso nel gesto.dal ricongiungimento degli ex per Dayane Mello C’erano ...

GrandeFratello : Il televoto di 'Grande Fratello Vip' che vedeva coinvolte Alda D'Eusanio e Samantha De Grenet è stato annullato a c… - stanzaselvaggia : Il Grande fratello e quei concorrenti che entrano nei reality per la stessa ragione per cui vengono espulsi. - trash_italiano : ?? Alda D’Eusanio espulsa dal Grande Fratello Vip con effetto immediato: decisione di Mediaset. #GFVIP - fenjissmiles : RT @dicartacieoIo: Quando minchia finisce sto grande fratello non ne posso più di silenziare hashtag perché la gente se ne inventa uno nuov… - _Ludovica99 : RT @ChiaraMilone2: Non vedo l’ora finisca questo grande fratello, perché mi sono stancata di guardarlo, ma non posso smettere perché ci son… -