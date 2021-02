Grande Fratello Vip, ennesima querela: ma cosa è successo? (Di lunedì 8 febbraio 2021) L’uragano Alda D’Eusanio colpisce ancora, non si placa la polemica in merito alle sue dichiarazioni al Grande Fratello Vip, dopo Laura Pausini chi altro punta il dito? Grande Fratello Vip, Fonte foto: Facebook (@ GrandeFratello)Un Grande Fratello Vip così travolto dalle polemiche non s era forse mai visto. Tra espulsioni e squalifiche è stato battuto ogni record, il caos più eclatante è stato forse quello di Alda D’Eusanio che a meno da una settimana dall’ingresso nella casa più spiata d’Italia è stata espulsa seduta stante. La conduttrice si è resa protagonista di dichiarazioni offensive e calunniose nei confronti del marito di Laura Pausini che si è prontamente difesa con vie legali. Nella casa Alda si è lasciata andare a ... Leggi su chenews (Di lunedì 8 febbraio 2021) L’uragano Alda D’Eusanio colpisce ancora, non si placa la polemica in merito alle sue dichiarazioni alVip, dopo Laura Pausini chi altro punta il dito?Vip, Fonte foto: Facebook (@)UnVip così travolto dalle polemiche non s era forse mai visto. Tra espulsioni e squalifiche è stato battuto ogni record, il caos più eclatante è stato forse quello di Alda D’Eusanio che a meno da una settimana dall’ingresso nella casa più spiata d’Italia è stata espulsa seduta stante. La conduttrice si è resa protagonista di dichiarazioni offensive e calunniose nei confronti del marito di Laura Pausini che si è prontamente difesa con vie legali. Nella casa Alda si è lasciata andare a ...

