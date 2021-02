Governo Draghi, ipotesi Salvini ministro: il punto (Di lunedì 8 febbraio 2021) Avanzata l’ipotesi di Salvini ministro. Secondo il capogruppo leghista Molinari sarebbe scelta naturale in caso di Governo politico Avanza Mario Draghi nella fitta tela di costruzione del suo Governo. oggi sono riprese le consultazioni al loro secondo giro. L’ex presidente della Bce deve fare i conti con le interlocuzioni avute con i partiti per costruirsi L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 8 febbraio 2021) Avanzata l’di. Secondo il capogruppo leghista Molinari sarebbe scelta naturale in caso dipolitico Avanza Marionella fitta tela di costruzione del suo. oggi sono riprese le consultazioni al loro secondo giro. L’ex presidente della Bce deve fare i conti con le interlocuzioni avute con i partiti per costruirsi L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

pfmajorino : #Salvini sostiene che porterà in dote al governo l'esperienza della sanità lombarda. Ecco: è proprio uno dei motivi… - petergomezblog : #Conte a parlamentari M5s: “Non voglio entrare al governo, ma voltare le spalle a Draghi è come voltarle al Paese”… - borghi_claudio : @sbonaccini Per un No euro passare da un INCOMPETENTE a Draghi è un passo in avanti. Ma lo è per chiunque. Il vostr… - ddgiusto : eravamo in mano a pericolosi incompetenti. speriamo nel nuovo corso. #RecoveryFund #RecoveryPlan #infrastrutture… - patrikscaria62 : QUESTO STRONZ.... DOVREBBE ESSERE IN GALERA... -