Governo Draghi, i possibili ministri della sua squadra: l'opzione dei "numeri due" (Di lunedì 8 febbraio 2021) Che Governo sarà quello di Mario Draghi? Tanti i retroscena possibili sulla squadra che dovrebbe andare ad affiancare il premier incaricato dal Capo dello Stato Mattarella. Su "Repubblica" Tommaso Ciriaco offre un probabile quadro di quel che avverrà: "Per i partiti fuori i leader e dentro i numeri due. Ecco i ministeri tecnici", si intitola l'articolo, che sottolinea come Italia Viva di Matteo Renzi voglia all'esecutivo "persone che sanno quello che fanno". «Competenza» sembra la cifra di questo Governo Draghi: non è che però lo stiamo caricando troppo di aspettative? leggi anche l'articolo —> Governo Draghi, Salvini: «Io europeista? Sono pratico», la "giravolta" leghista getta nel caos gli altri partiti

