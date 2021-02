Governo Draghi, Bonino: “Salvini dovrà cambiare le felpe. Era quello che diceva ‘usciamo dall’euro’ e altre stupidaggini” (Di lunedì 8 febbraio 2021) “Ognuno rinuncerà a un bel po’ di cose, Salvini era quello di ‘usciamo dall’euro’ e altre stupidaggini. Sono fatti loro, sono loro che dovranno cambiare le felpe. Io la mia bandiera europeista sono felice di dividerla con Draghi”. Lo ha detto la leader di +Europa, Emma Bonino, entrando a Montecitorio per le consultazioni con il presidente del consiglio incaricato Mario Draghi. “Ripeteremo al presidente incaricato che +Europa e Azione sono determinati a sostenere questo tentativo nelle formule e nei modi che il presidente riterrà più opportuni. Draghi mi sembra uno anche coraggioso” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) “Ognuno rinuncerà a un bel po’ di cose,eradi. Sono fatti loro, sono loro che dovrannole. Io la mia bandiera europeista sono felice di dividerla con”. Lo ha detto la leader di +Europa, Emma, entrando a Montecitorio per le consultazioni con il presidente del consiglio incaricato Mario. “Ripeteremo al presidente incaricato che +Europa e Azione sono determinati a sostenere questo tentativo nelle formule e nei modi che il presidente riterrà più opportuni.mi sembra uno anche coraggioso” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

