Governo | Draghi alla Camera

Roma, 8 feb (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi è da poco arrivato alla Camera dei deputati. Oggi dalle 15 prende il via il secondo giro di consultazioni, che andranno avanti anche per tutta la giornata di martedì.

