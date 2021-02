Gf Vip, Tommaso Zorzi umilia Giulia Salemi davanti a tutti? 'Non deve più bere'. Bufera sui social (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tommaso Zorzi rivela cosa gli è stato detto in confessionale e sui social è scompiglio. Stando a quanto raccontato dall'influencer, il GF gli avrebbe chiesto di non far più bere Giulia Salemi . E ... Leggi su leggo (Di lunedì 8 febbraio 2021)rivela cosa gli è stato detto in confessionale e suiè scompiglio. Stando a quanto raccontato dall'influencer, il GF gli avrebbe chiesto di non far più. E ...

fanpage : #Gfvip, il web si divide tra #iostocontommaso e #iostocongiulia, interviene Gaia, sorella di Tommaso - swftscrsn : RT @grande_flagello: ll piano di Tommaso: leggere ai vip un finto comunicato in cui si chiede di inscenare 'La fattoria degli animali' di G… - Greta09336740 : RT @grande_flagello: ll piano di Tommaso: leggere ai vip un finto comunicato in cui si chiede di inscenare 'La fattoria degli animali' di G… - meangay_ : RT @grande_flagello: ll piano di Tommaso: leggere ai vip un finto comunicato in cui si chiede di inscenare 'La fattoria degli animali' di G… - frav281 : RT @grande_flagello: ll piano di Tommaso: leggere ai vip un finto comunicato in cui si chiede di inscenare 'La fattoria degli animali' di G… -