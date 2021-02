Gf Vip, i due concorrenti che stasera usciranno: l’indiscrezione (Di lunedì 8 febbraio 2021) Altre clamorose novità che arrivano dal GF Vip, dove quest’anno sembrerebbe non esserci mai tranquillità: due concorrenti a sorpresa lasceranno la casa Forse quello di quest’anno è stato il GF… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 8 febbraio 2021) Altre clamorose novità che arrivano dal GF Vip, dove quest’anno sembrerebbe non esserci mai tranquillità: duea sorpresa lasceranno la casa Forse quello di quest’anno è stato il GF… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.

QIndiscussa : Zenga: due anni fa ho fatto TI Tommaso: chi altro c’era? Zenga: Bettarini Rosalinda: ah ma quindi era vip e non v… - avocadoali_ : parlano di TIvip2018 zenga: l'ho fatto due anni fa, c'era bettarini rosi: quindi era mista? zenga: no era vip *tutt… - _alienale : RT @94rbie: SE A QUALCUNO SERVE HO DUE VIP CON SOUNDCHECK PER TORINO NEL CARRELLO - lanimanonconta : RT @94rbie: SE A QUALCUNO SERVE HO DUE VIP CON SOUNDCHECK PER TORINO NEL CARRELLO - 94rbie : SE A QUALCUNO SERVE HO DUE VIP CON SOUNDCHECK PER TORINO NEL CARRELLO -