GF VIP 5, Pupo distrugge Tommaso Zorzi: il web si infuria

Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi gelo in studio Pupo gela lo studio su quello che ha detto il noto cantante su Tommaso Zorzi, una serie di esternazioni sul giovane che hanno lasciato senza parole: "Sei cinico, arrogante, cattivo." Il giovane è rimasto prima senza parole poi si è messo un bel sorriso sulle labbra e ha preferito non rispondere alla provocazione. Durante la pubblicità Zorzi ha scherzato sulla questione affermando "Cinico, arrogante, cattivo, ma ho anche dei difatti." Insomma, sembra che il giovane l'abbia presa con sportività, almeno per il momento. Immediato l'attacco del web nei confronti del cantante, definito da molti "pessimo".

