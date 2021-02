Etoile de Bessèges | Ganna parte col botto! Ottimi Nibali e Oldani Nizzolo e Bettiol in crescita

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Prima breve corsa a tappe dell’anno e l’Italia risponde presente. Anzi, presente più che mai. L’deha sorriso ai colori azzurri con i nostri otto alfieri che, da mercoledì scorso a ieri, hanno disputato la rassegna transalpina chiudendo con un bilancio decisamente positivo. Su tutti la doppietta imperiale di Filippo. Due vittorie in due giorni per il corridore della INEOS Grenadiers, mostruoso sempre e comunque, non solo nella sua specialità, la cronometro, dove svetta con la sua meravigliosa maglia iridata. Perchè sabato il verbanese è andato in fuga e si è imposto con una trenata delle sue, resistendo alla rimonta del gruppo, e facendoci ricordare il suo immenso assolo a Camigliatello Silano in occasione dell’ultimo Giro d’Italia. Ieri invece, ha distrutto la concorrenza nella prova contro il tempo di Alès, dove ...

Bologna, 7 febbraio 2021 " Si è chiusa la prima corsa stagionale Uci in calendario. L'Besseges in Francia ha visto il successo finale del belga Tim Wellens , ma l'Italia è partita bene con due successi di tappa di Filippo Ganna , la prima in fuga in solitaria, la seconda con una ...Filippo Ganna conferma di essere il più forte nelle sfide contro il tempo, conquistando nella prova a cronometro il secondo successo nel giro di 24 ore nell'de, in Francia, la prima gara ciclistica a tappe della stagione. Dopo il trionfo di ieri nella penultima tappa, una corsa in linea, il piemontese oggi ha concesso il bis, volando ...