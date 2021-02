Draghi al secondo giro di consultazioni, e Matteo Salvini già cambia toni sui migranti (Di lunedì 8 febbraio 2021) Procede spedito il secondo giro di consultazioni del Premier incaricato Mario Draghi, che sta annunciando alle forze politiche i punti cruciali del proprio programma di Governo. Dopo il primo, fruttuoso, giro di consultazioni, nel corso del quale il Premier incaricato Mario Draghi ha ottenuto l’appoggio di quasi tutti i gruppi parlamentari, l’ex Presidente della Bce L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 8 febbraio 2021) Procede spedito ildidel Premier incaricato Mario, che sta annunciando alle forze politiche i punti cruciali del proprio programma di Governo. Dopo il primo, fruttuoso,di, nel corso del quale il Premier incaricato Marioha ottenuto l’appoggio di quasi tutti i gruppi parlamentari, l’ex Presidente della Bce L'articolo proviene da Leggilo.org.

