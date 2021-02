Damsgaard | mezz’ora da fenomeno al “Vigorito”

Leggi su alfredopedulla

La Sampdoria si coccola il tesoretto di Mikkel, esterno classe 2000 danese. Ormai da lui, dal maghetto, c'è da spettarsi di tutto. Ieri in 31 minuti, allo Stadio "" di Benevento,è entrato e ha spaccato la partita, concedendo alla Sampdoria di pareggiare una gara che stava mettendosi male, servendo un grande assist al bacio a Keita Balde e propiziando in altre occasioni il raddoppio. Per ora dopo 21 giornate solo una volta è rimasto tutta la partita in panchina (Benevento, andata) e nelle 10 in cui è stato titolare, o nelle altrettante in cui è subentrato, ha messo a referto due gol e 4 assist vincenti che rappresentano finora il suo bilancio nei primo anno tra i grandi. Davvero niente male per un classe 2000.