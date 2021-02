Chiara Ferragni e Fedez come Sandra e Raimondo: una docuserie su Amazon (Di lunedì 8 febbraio 2021) Pare che Chiara Ferragni e Fedez (con famiglie annesse) stiano lavorando a un docureality su casa Ferragnez. Porte del proprio privato aperte alle telecamere di Amazon, per raccontare il lato più genuino e spontaneo del loro essere coppia e genitori. Diversi cameraman avrebbero preso a seguire i Ferragnez ventiquattro ore su ventiquattro, riprendendo ogni momento della loro vita. L’influencer, stando a quanto emerso in Tv a Ogni mattina, si sarebbe sempre mostrata impeccabile di fronte alle telecamere. Leggi su vanityfair (Di lunedì 8 febbraio 2021) Pare che Chiara Ferragni e Fedez (con famiglie annesse) stiano lavorando a un docureality su casa Ferragnez. Porte del proprio privato aperte alle telecamere di Amazon, per raccontare il lato più genuino e spontaneo del loro essere coppia e genitori. Diversi cameraman avrebbero preso a seguire i Ferragnez ventiquattro ore su ventiquattro, riprendendo ogni momento della loro vita. L’influencer, stando a quanto emerso in Tv a Ogni mattina, si sarebbe sempre mostrata impeccabile di fronte alle telecamere.

Corriere : Chiara Ferragni e Fedez: in arrivo un docu-reality sulla loro vita di famiglia - namewasgiorgia : @cardiopatyna “Io non volevo diventare famosa ma volevo fare qualcosa che avesse un senso” cit. Tyna. Ah no era Chiara Ferragni - veryinutil : Chiara Ferragni e Fedez protagonisti di un nuovo docu-reality targato Amazon #ferragnez - leone52641 : RT @MFerraglioni: CHIARA FERRAGNI: LO SCANDALO PORNO #chiaraferragni #hot #sexy. - MFerraglioni : CHIARA FERRAGNI: LO SCANDALO PORNO #chiaraferragni #hot #sexy. -