Che Dio Ci Aiuti, grave lutto ha colpito la fiction di Rai 1 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Momenti di silenzio per il cast di Che Dio ci Aiuti, il post sul web dalla serie seguitissima di Rai 1 è davvero commovente. Un messaggio pieno di dolore per via del lutto che investito la sua vita. Ecco di chi si tratta. Non sono giorni semplici quelli che sta vivendo uno dei personaggi amatissimi dal pubblico di Che Dio ci Aiuti che ha deciso di ricordare una persona cara attraverso la pubblicazione di un lungo messaggio nella sua pagina Instagram. (Continua..) Stiamo parlando di Simonetta Columbu, volto noto della giovane Ginevra l'ex novizia che ha conquistato il cuore di Nico, ma che continua a essere attratta dal nuovo arrivo Erasmo. Simonetta Columbu, figlia d'arte del noto regista Giuseppe autore di Arcipelaghi e Su Re, in questi ultimi anni è diventata uno dei volti noti della fiction Che Dio ci ...

