Cecchinato-McDonald in tv | data | orario | canale e diretta streaming Australian Open 2021

(Di lunedì 8 febbraio 2021) MONTEPREMIMASCHILE MONTEPREMIFEMMINILE Marcoesordirà agliaffrontando Mackenzie, tennista statunitense. L’azzurro ha ottime possibilità di accedere al secondo turno, sebbene non debba sottovalutare le abilità di un avversario imprevedibile, soprattutto sul veloce. La disputa si svolgerà martedì 9 febbraio, come primo incontro sul campo 6 dalle ore 01.00 italiane. Latelevisiva sarà proposta da Eurosport (210 o 211 di Sky, disponibile anche su Dazn), emittente che offre peraltro un livetramite Eurosport Player. Inoltre, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti sulla sfida ...

WeAreTennisITA : Il sorteggio degli azzurri agli #AusOpen ???? Tiafoe ?? Travaglia Shapovalov ?? Sinner Mager ?? Karatsev Sonego ?? Querr… - planetwin365ita : E' di nuovo #Slam! Con #Sinner già in campo nel temibile confronto con #Shapovalov, iniziano gli #AO2021 per la nos… - MarcoVerdasco : RT @vtsports1: ???? Mackenzie McDonald ?? UCLA (@uclatennis) Ranking ATP: 194 Rival 1R: Marco Cecchinato - zappooo_ : RT @federtennis: ????Sorteggio #AustralianOpen: gli accoppiamenti al primo turno dei nostri azzurri Berrettini ?? Anderson Fognini ?? Herbert… - RobertaCallara : RT @federtennis: ????Sorteggio #AustralianOpen: gli accoppiamenti al primo turno dei nostri azzurri Berrettini ?? Anderson Fognini ?? Herbert… -

Ultime Notizie dalla rete : Cecchinato McDonald

... così come Gianluca Mager è stato abbonato al russo Aslan Karatsev e Marcogiocherà contro l'americano Mackenzie, tre partite che potrebbero essere alla portata dei tennisti ...Italiani:, Sonego - Querrey, Berrettini - Anderson, Fognini - Herbert, Caruso - Laaksonen, Seppi - Cuevas. Ubaldo ScanagattaAndreas Seppi sfiderà Pablo Cuevas, in occasione del primo turno degli Australian Open 2021. Come e quando seguire l'evento in diretta, tramite tv o live streaming ...Marco Cecchinato esordirà agli Australian open 2021 affrontando Mackenzie McDonald, tennista statunitense. Come e quando seguire l'evento in diretta ...