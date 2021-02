Azienda Sanitaria Locale di Avellino CISL FP IrpiniaSannio: “Da subito un confronto” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti“Il momento è delicato ma non bisogna tralasciare gli impegni assunti dalle parti nell’incontro di delegazione trattante del 4 dicembre 2020 all’ASL di Avellino – afferma Antonio Santacroce Segretario Generale della CISL FP IrpiniaSannio”. Certamente non vogliamo ritornare ad assistere all’insostenibile immobilismo vissuto negli anni precedenti, soprattutto in un momento dove dare soluzioni alle numerose problematiche presenti in Azienda e che stanno da tempo in una situazione di stallo è indispensabile. Onorare da subito gli impegni assunti con i lavoratori: pagamento produttività anno 2019 con la busta paga del mese di Febbraio 2021; stipula Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Giuridico; definizione CCDI parte economica anno 2020; pagamento produttività anno 2020 ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti“Il momento è delicato ma non bisogna tralasciare gli impegni assunti dalle parti nell’incontro di delegazione trattante del 4 dicembre 2020 all’ASL di– afferma Antonio Santacroce Segretario Generale dellaFP”. Certamente non vogliamo ritornare ad assistere all’insostenibile immobilismo vissuto negli anni precedenti, soprattutto in un momento dove dare soluzioni alle numerose problematiche presenti ine che stanno da tempo in una situazione di stallo è indispensabile. Onorare dagli impegni assunti con i lavoratori: pagamento produttività anno 2019 con la busta paga del mese di Febbraio 2021; stipula Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Giuridico; definizione CCDI parte economica anno 2020; pagamento produttività anno 2020 ...

