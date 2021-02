Anticipazioni Tempesta d’Amore puntata mercoledì 10 febbraio 2021

Leggi su anticipazioni

(Di lunedì 8 febbraio 2021)10– Il conflitto di Amelie: Amelie è molto combattuta perché non sa se dire o no a chi ama la verità. Sulla sua reale situazione sentimentale la donna vorrebbe parlare del suo adulterio, ma teme che il giovane non possa capire. Tim è molto sensibile a questo tema e dunque la donna ha paura di infierire su di lui. Tim percepisce qualcosa di diverso nella donna, ma non riesce a capire che cosa la turba. L'articolo News Programmi Tv.