Alfonso Signorini “massacra” Alda D’Eusanio: nessuna pietà (Di martedì 9 febbraio 2021) Il conduttore del Gf Vip Alfonso Signorini rompe il silenzio sulla squalifica di Alda D’Eusanio: “Ci dissociamo da quello che ha detto”. Alda D’Eusanio ha lasciato la Casa del Grande Fratello Vip due giorni prima puntata di stasera, in seguito alle gravissime parole su Laura Pausini e il compagno Paolo Carta, che hanno subito innescato L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 9 febbraio 2021) Il conduttore del Gf Viprompe il silenzio sulla squalifica di: “Ci dissociamo da quello che ha detto”.ha lasciato la Casa del Grande Fratello Vip due giorni prima puntata di stasera, in seguito alle gravissime parole su Laura Pausini e il compagno Paolo Carta, che hanno subito innescato L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

GrandeFratello : In queste ore Dayane ha avuto la possibilità di parlare con i suoi familiari in Brasile e in Italia, e di ricevere… - fanpage : La frase infelice di Alfonso Signorini alla Gregoraci #gfvip - trash_italiano : #GFVIP: Mediaset diffida Stefano Bettarini, Alfonso Signorini lo querela - fabio76tuttala2 : ALFONSO SIGNORINI STA FACENDO LE STESSE COSE DI BARBARA UGUALI A #NONELADURSO #GFVIP #prelemi - 4AL1C3 : RT @Resili3nt2: Posso dire Alfonso Signorini cane? -