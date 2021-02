43% favorevole all' obbligatorietà

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Milano, 8 feb. (Adnkronos Salute) - Il 60% degli italiani è "certamente" o "abbastanza" disponibile a sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid, secondo un'indagine condotta nell'ambito del progetto 'Response Covid-19' dell'università Statale di Milano. Stando alla rilevazione, basata su 3mila interviste effettuate nel periodo 21-31 dicembre 2020 in collaborazione con Swg, gli scettici nei confronti della profilassi contro il coronavirus Sars-CoV-2 sono un 30%: il 12% si dice "certo" di non volersi vaccinare, il 18% ritiene "poco probabile" che lo farà. Fra i ritrosi - si legge tuttavia nel rapporto - i no-vax, ossia i contrari a priori a tutti i vaccini, rappresentano solo un quinto (20%) dei "poco" o "per nulla" propensi a vaccinarsi, pari al 6% del campione complessivo. La maggior parte (il 55% degli scettici, pari al 16% del totale interpellati) spiega invece di diffidare temendo ...

