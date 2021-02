40 anni, muore Enzo Casella. Ambulanti a lutto, mercati chiusi (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “La grande famiglia dei venditori Ambulanti di Salerno ha perso un collega davvero buono. E’ volato in cielo il nostro amico Enzo Casella, lasciando un vuoto in ognuno di noi. Tutti i colleghi dei mercati di Via De CrescEnzo, Via Piave e via Robertelli a Salerno hanno deciso di restare chiusi, martedì 9 febbraio, in segno di lutto. Alla famiglia, in particolare alla moglie Anna ed ai figli Raimondo e Marco esprimiamo le nostre più sentite condoglianze. Ciao Enzo… R.I.P”. Lo scrive il coordinatore provinciale dell’Anva-Confesercenti, Aniello Ciro Pietrofesa. Enzo Casella aveva 40 anni. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “La grande famiglia dei venditoridi Salerno ha perso un collega davvero buono. E’ volato in cielo il nostro amico, lasciando un vuoto in ognuno di noi. Tutti i colleghi deidi Via De Cresc, Via Piave e via Robertelli a Salerno hanno deciso di restare, martedì 9 febbraio, in segno di. Alla famiglia, in particolare alla moglie Anna ed ai figli Raimondo e Marco esprimiamo le nostre più sentite condoglianze. Ciao… R.I.P”. Lo scrive il coordinatore provinciale dell’Anva-Confesercenti, Aniello Ciro Pietrofesa.aveva 40. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

