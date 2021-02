34enne sul monopattino travolta e uccisa da un tir: aveva appena portato la figlia a scuola (Di lunedì 8 febbraio 2021) Potrebbe essere stata urtata da un tir oppure sarebbe caduta per poi venire travolta Feerica Picasso, giovane mamma 34enne deceduta nell’incidente avvenuto a Marassi aveva da poco accompagnato la figlia a scuola quando improvvisamente è stata travolta mentre stava viaggiando con il suo monopattino. Non ce l’ha fatta Federica Picasso, 34 anni, coinvolta in un L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 8 febbraio 2021) Potrebbe essere stata urtata da un tir oppure sarebbe caduta per poi venireFeerica Picasso, giovane mammadeceduta nell’incidente avvenuto a Marassida poco accompagnato laquando improvvisamente è statamentre stava viaggiando con il suo. Non ce l’ha fatta Federica Picasso, 34 anni, coinvolta in un L'articolo NewNotizie.it.

