VIDEO Milan-Crotone 4-0 Highlights, gol e sintesi: le doppiette di Ibrahimovic e Rebic stendono i calabresi (Di domenica 7 febbraio 2021) Tutto facile per il Milan nel pomeriggio di San Siro. I rossoneri si confermano in vetta alla classifica grazie ad un netto poker rifilato al Crotone nella seconda giornata di ritorno della Serie A 2020-2021. La squadra di mister Pioli non ha lasciato scampo agli "squali" con le doppiette di Zlatan Ibrahimovic e Ante Rebic che hanno chiuso i conti. Andiamo, quindi, a rivivere le emozioni del match di San Siro. VIDEO: GLI Highlights DI Milan-Crotone LA RETE DELL'1-0 DI Ibrahimovic Zlatan Ibrahimovic (39) acaba de marcar su gol número 500 con clubes. La leyenda sueca no para de batir RÉCORDS. EL LEÓN pic.twitter.com/nlVOKpDEV2 — SDQ Deportes (@SdqDeportes) February 7, 2021

