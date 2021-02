Ultime Notizie Roma del 07-02-2021 ore 10:10 (Di domenica 7 febbraio 2021) Romadailynews radiogiornale una buona domenica dalla redazione da Francesco Vitale in studio si è chiuso ieri il primo giro di consultazioni del presidente incaricato Mario Draghi con gli incontri con le ghe Movimento 5 Stelle segnato da una forte disponibilità del Carroccio Dopo la pausa me le consultazioni di oggi domenica draghi incontrerà le parti sociali domani mattina il Presidente del Consiglio incaricato vedrà di nuovi partiti dal pomeriggio di lunedì al pomeriggio di martedì per il secondo giro l’Italia e l’Europa sono fortunate che Mario Draghi abbia accettato la sfida di aiutare a mettere fine alla crisi economica e sociale dell’Italia nel momento in cui questa il paese dell’eurozona Colpito più duramente dalla lo dice Christine lagarde presidente della BCE A proposito dell’incarico a formare il governo dato il suo predecessore all’Euro Tower andiamo ... Leggi su romadailynews (Di domenica 7 febbraio 2021)dailynews radiogiornale una buona domenica dalla redazione da Francesco Vitale in studio si è chiuso ieri il primo giro di consultazioni del presidente incaricato Mario Draghi con gli incontri con le ghe Movimento 5 Stelle segnato da una forte disponibilità del Carroccio Dopo la pausa me le consultazioni di oggi domenica draghi incontrerà le parti sociali domani mattina il Presidente del Consiglio incaricato vedrà di nuovi partiti dal pomeriggio di lunedì al pomeriggio di martedì per il secondo giro l’Italia e l’Europa sono fortunate che Mario Draghi abbia accettato la sfida di aiutare a mettere fine alla crisi economica e sociale dell’Italia nel momento in cui questa il paese dell’eurozona Colpito più duramente dalla lo dice Christine lagarde presidente della BCE A proposito dell’incarico a formare il governo dato il suo predecessore all’Euro Tower andiamo ...

fanpage : Alessandro Di Battista ribadisce il suo NO a Mario Draghi. - fanpage : Nessun rimpianto per Giuseppe Conte, il pensiero delll'ex Premier va al Paese. #consultazioniDraghi - Corriere : Casi di variante inglese e brasiliana, la provincia di Perugia zona rossa: chiusi anche... - corgiallorosso : #Ronaldo ruba il tempo, la Juve in contropiede sorpassa anche la Roma - corgiallorosso : #Roma, la caduta dal podio -