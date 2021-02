Traffico Roma del 07-02-2021 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 7 febbraio 2021) Luceverdene ho trovati dalla redazione Studio Stefano Baiocchi invariata la situazione nel quadrante Nord dove per le conseguenze di un incidente si è resa necessaria la chiusura della galleria Giovanni 23esimo a scendere ovvero sia da via della Pineta Sacchetti allo stadio Olimpico le deviazioni sono possibili in via Cortina d’Ampezzo un via Pieve di Cadore oppure sulla Trionfale ho ancora in via della Camilluccia per il momento non è ancora possibile prevedere quando la situazione potrà tornare alla normalità incidente sulla Cassia all’altezza di via Erasmo Accardi ci troviamo all’Olgiata inevitabili le code nelle due direzioni la polizia locale Ci comunica poi la riapertura del sottopasso che dalla Flaminia per chi proviene dal raccordo conduce verso viale di Tor di Quinto sottopasso rimasto chiuso a causa di un incidente sul Raccordo Anulare la circolazione ...