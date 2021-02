Sanremo 2021, Amadeus svela la verità sulla Incontrada e il suo possibile addio (Di domenica 7 febbraio 2021) Amadeus svela la verità su Vanessa Incontrada a Sanremo 2021 e parla del suo possibile addio, paventato negli ultimi giorni. Le ultime settimane sono state particolarmente difficili per il conduttore, che ha dovuto fare i conti con le polemiche riguardo la presenza o meno del pubblico nel teatro Ariston. Dopo aver ricevuto il via libera dal Comitato Tecnico Scientifico per il protocollo della 71esima edizione della kermesse, Amadeus ha chiarito la sua posizione, affermando di non aver mai minacciato di lasciare Sanremo. “Io sono sempre stato disteso, di carattere lo sono, poi fare Sanremo è un privilegio – ha affermato ospite di Italia Sì -. Non sono mai stato nervoso: quando mi hanno dipinto nervoso ... Leggi su dilei (Di domenica 7 febbraio 2021)lasu Vanessae parla del suo, paventato negli ultimi giorni. Le ultime settimane sono state particolarmente difficili per il conduttore, che ha dovuto fare i conti con le polemiche riguardo la presenza o meno del pubblico nel teatro Ariston. Dopo aver ricevuto il via libera dal Comitato Tecnico Scientifico per il protocollo della 71esima edizione della kermesse,ha chiarito la sua posizione, affermando di non aver mai minacciato di lasciare. “Io sono sempre stato disteso, di carattere lo sono, poi fareè un privilegio – ha affermato ospite di Italia Sì -. Non sono mai stato nervoso: quando mi hanno dipinto nervoso ...

