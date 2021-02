Roma, scoperta ‘bisca clandestina’ all’interno di un minimarket (Di domenica 7 febbraio 2021) Durante i controlli anti-Covid della Polizia Locale, dove gli agenti sono intervenuti per bloccare una festa in una struttura ricettiva ed hanno scoperto una “bisca clandestina” all’interno di un minimarket. Questo fine settimana le pattuglie della Polizia Locale sono state impegnate in numerosi interventi anti-assembramento, soprattutto nella fascia oraria pomeridiana/serale. Gli agenti, in alcuni casi, hanno dovuto chiudere temporaneamente le piazze delle zone della ‘movida’ Romana, come San Lorenzo, Piazza Bologna, Rione Monti e Trastevere. I transennanti sono risultati necessari anche nelle principali vie commerciali e piazze del Centro Storico. Leggi anche: Roma, weekend di multe e assembramenti: al centro dei controlli le zone della movida La bisca clandestina al Pigneto e la festa in via Nazionale Verifiche ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 7 febbraio 2021) Durante i controlli anti-Covid della Polizia Locale, dove gli agenti sono intervenuti per bloccare una festa in una struttura ricettiva ed hanno scoperto una “bisca clandestina”di un. Questo fine settimana le pattuglie della Polizia Locale sono state impegnate in numerosi interventi anti-assembramento, soprattutto nella fascia oraria pomeridiana/serale. Gli agenti, in alcuni casi, hanno dovuto chiudere temporaneamente le piazze delle zone della ‘movida’na, come San Lorenzo, Piazza Bologna, Rione Monti e Trastevere. I transennanti sono risultati necessari anche nelle principali vie commerciali e piazze del Centro Storico. Leggi anche:, weekend di multe e assembramenti: al centro dei controlli le zone della movida La bisca clandestina al Pigneto e la festa in via Nazionale Verifiche ...

CorriereCitta : Roma, scoperta ‘bisca clandestina’ all’interno di un minimarket - frabia17 : RT @zarcozilesi: ..2/ solo il mignolo del piede sinistro mentre il resto del corpo sta andando in cancrena. 2. Nn é la 1a volta che la Rubb… - zarcozilesi : ..2/ solo il mignolo del piede sinistro mentre il resto del corpo sta andando in cancrena. 2. Nn é la 1a volta che… - lanimphedaphne : RT @sole24ore: Alla scoperta di «42 Roma Luiss», la #scuola gratuita che si completa in 3 anni. Se ne parla oggi a #Start, il #podcast del… - sole24ore : Alla scoperta di «42 Roma Luiss», la #scuola gratuita che si completa in 3 anni. Se ne parla oggi a #Start, il… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma scoperta Feste private nei B&B da Prati a Trastevere: 26 ragazzi multati

È stata infatti scoperta dalla polizia una festa all'interno di una casa vacanze a Trastevere , al centro di Roma . Undici i ragazzi identificati e multati per violazione delle norme anti - Covid . È ...

Lulic: "Ecco le mie emozioni infinite alla Lazio"

ROMA - È tornato Senad Lulic . La Lazio ritrova il capitano dopo un lungo infortunio alla caviglia. Si può dire che è stato un acquisto di gennaio. Fascia sinistra meno scoperta, spogliatoio più ...

Covid Roma, scoperta festa in un Bed and Breakfast: 15 multati Sky Tg24 Marsiglia-Psg, Florenzi: "E' importante come per me Lazio-Roma"

una sfida che Florenzi ha scoperto essere di grande importanza in Francia: “Alcuni compagni di squadra mi hanno spiegato cosa significhi una partita del genere. Lo sentono moltissimo, come io sentivo ...

Feste clandestine, movida con assembramenti e allenamenti in palestra: a Milano, Roma, Bologna e Napoli

Tredici persone sono state multate per essere state scoperte mentre cenavano in un ristorante del centro storico di Meda (Monza), un pasto a base di tartufo, il 4 febbraio scorso Tre persone multate d ...

È stata infattidalla polizia una festa all'interno di una casa vacanze a Trastevere , al centro di. Undici i ragazzi identificati e multati per violazione delle norme anti - Covid . È ...- È tornato Senad Lulic . La Lazio ritrova il capitano dopo un lungo infortunio alla caviglia. Si può dire che è stato un acquisto di gennaio. Fascia sinistra meno, spogliatoio più ...una sfida che Florenzi ha scoperto essere di grande importanza in Francia: “Alcuni compagni di squadra mi hanno spiegato cosa significhi una partita del genere. Lo sentono moltissimo, come io sentivo ...Tredici persone sono state multate per essere state scoperte mentre cenavano in un ristorante del centro storico di Meda (Monza), un pasto a base di tartufo, il 4 febbraio scorso Tre persone multate d ...