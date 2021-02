“No arbitro, non mi ha fatto fallo”: il bel gesto di Belotti contro l’Atalanta (Di domenica 7 febbraio 2021) Nel pomeriggio amaro dell’Atalanta spicca un bel gesto di fair play del bergamasco del Torino Andrea Belotti. Al 33? del primo tempo, con i nerazzurri avanti di tre reti e i granata in grande difficoltà, il Gallo si è visto assegnare dall’arbitro Francesco Fourneau una punizione dal limite dell’area per una spinta di Cristian Romero, ammonito. Il centravanti della Nazionale, però, già al momento della caduta ha segnalato con un gesto eloquente della mano che non era stato toccato e poi lo ha confermato al direttore di gara che ha scodellato la palla mentre la panchina dell’Atalanta applaudiva al momento di sportività. Pochi minuti dopo l’attaccante è stato premiato dal destino con il rigore al Toro assegnato per un fallo proprio su Belotti che lo ha ... Leggi su bergamonews (Di domenica 7 febbraio 2021) Nel pomeriggio amaro delspicca un beldi fair play del bergamasco del Torino Andrea. Al 33? del primo tempo, con i nerazzurri avanti di tre reti e i granata in grande difficoltà, il Gallo si è visto assegnare dall’Francesco Fourneau una punizione dal limite dell’area per una spinta di Cristian Romero, ammonito. Il centravanti della Nazionale, però, già al momento della caduta ha segnalato con uneloquente della mano che non era stato toccato e poi lo ha confermato al direttore di gara che ha scodellato la palla mentre la panchina delapplaudiva al momento di sportività. Pochi minuti dopo l’attaccante è stato premiato dal destino con il rigore al Toro assegnato per unproprio suche lo ha ...

