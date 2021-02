LIVE Etoile de Bessèges, ultima tappa in DIRETTA: Ethan Hayter in testa, secondo Bettiol, tocca a Filippo Ganna! (Di domenica 7 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL PERCORSO E I FAVORITI DELLA tappa DI OGGI 15:22 Nel frattempo si è inserito in quinta posizione Connor Swift (+26”). 15:20 Signori, è partito Filippo Ganna! 15.17 Caduta a pochi metri dal traguardo per Alexandre Delettre, che ha chiuso molto lontano dai primi 15:14 Ottavo al traguardo Vincenzo Nibali, che accusa 32” di distacco, discreta prova per Vincenzo, che di certo non è un velocista puro. 15:12 Gran prova di Alberto Bettiol, l’azzurro è secondo a soli 14 secondi, 15’35”82 per lui, che ha corso con 41.2 km/h di media! 15:10 Ben Hermans si inserisce in settima posizione a 34” di ritardo. 15:08 Si avvicinano al traguardo Bettiol e Nibali, che potrebbero fare bene negli ultimi chilometri. 15:06 Partito ... Leggi su oasport (Di domenica 7 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL PERCORSO E I FAVORITI DELLADI OGGI 15:22 Nel frattempo si è inserito in quinta posizione Connor Swift (+26”). 15:20 Signori, è partito15.17 Caduta a pochi metri dal traguardo per Alexandre Delettre, che ha chiuso molto lontano dai primi 15:14 Ottavo al traguardo Vincenzo Nibali, che accusa 32” di distacco, discreta prova per Vincenzo, che di certo non è un velocista puro. 15:12 Gran prova di Alberto, l’azzurro èa soli 14 secondi, 15’35”82 per lui, che ha corso con 41.2 km/h di media! 15:10 Ben Hermans si inserisce in settima posizione a 34” di ritardo. 15:08 Si avvicinano al traguardoe Nibali, che potrebbero fare bene negli ultimi chilometri. 15:06 Partito ...

