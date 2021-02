Katia Ricciarelli | l’appello a Draghi preoccupa | “è troppo doloroso”

(Di domenica 7 febbraio 2021) La sopranoha rotto il silenzio e ha fatto un accorato appello a Marioche in queste ore è a lavoro per formare un nuovo Esecutivo. Il… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

SimonaGuala : #IlCantanteMascherato dopo la 2 puntata penso che orsetto sia Sergio Friscia, Farfalla sia Laura Chiatti, Giraffa… - SimonaGuala : @frafacchinetti Katia Ricciarelli!! - ViottoCelina : Dal piccolo borgo all'Auditorium di Milano | Spettacoli CASCIANA TERME LARI - feverwyatt : voglio dire a i miei vicini che da ore mi sentono ascoltare Katia Ricciarelli che sto indagando sull'identità della… - Jack__84 : @_carotino ...e se fosse Loretta Goggi che prova ad imitare Katia Ricciarelli? -

Ultime Notizie dalla rete : Katia Ricciarelli

TGCOM

'Se andiamo avanti così, ci troveremo in una situazione tragica'. E' l'appello cherivolge, tramite l'Adnkronos, a Mario Draghi, nel momento in cui l'economista è al lavoro per formare il nuovo governo. 'Un anno è tanto. Sa cosa significa stare un anno fermi? Stare ...E' l'appello cherivolge, tramite l'Adnkronos, a Mario Draghi, nel momento in cui l'economista è al lavoro per formare il nuovo governo. "Un anno è tanto. Sa cosa significa stare un ...La soprano Katia Ricciarelli ha rotto il silenzio e ha fatto un accorato appello a Mario Draghi che in queste ore è a lavoro per formare un nuovo Esecutivo. Il mondo della cultura e dello spettacolo è ...All'Adnkronos l'appello del soprano all'ex presidente della Bce: 'Se andiamo avanti così ci troveremo in una situazione tragica' ...