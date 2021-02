Juliano, chi è il fratello di Dayane Mello? Età, altezza, carriera e vita privata (Di domenica 7 febbraio 2021) Conosciamo insieme Juliano Mello, uno dei fratelli di Dayane, la modella brasiliana protagonista della quinta edizione del Grande fratello Vip Foto da Instagram: @JulianoMellorealCome sappiamo, dopo averla conosciuta all’interno della Casa del Grande fratello Vip, Dayane Mello ha molti fratelli, venendo da una famiglia molto numerosa, uno dei quali tragicamente scomparso a 27 anni in seguito ad un terribile incidente stradale avvenuto in Brasile. Oggi conosciamo Juliano Mello, il primo figlio della mamma di Dayane, che concepì quando aveva solo 18 anni. Juliano Mello, biografia del fratello di ... Leggi su chenews (Di domenica 7 febbraio 2021) Conosciamo insieme, uno dei fratelli di, la modella brasiliana protagonista della quinta edizione del GrandeVip Foto da Instagram: @realCome sappiamo, dopo averla conosciuta all’interno della Casa del GrandeVip,ha molti fratelli, venendo da una famiglia molto numerosa, uno dei quali tragicamente scomparso a 27 anni in seguito ad un terribile incidente stradale avvenuto in Brasile. Oggi conosciamo, il primo figlio della mamma di, che concepì quando aveva solo 18 anni., biografia deldi ...

