Gazzetta: De Laurentiis contrariato, ma aspetterà Atalanta e Juve per decidere su Gattuso

"Nessun provvedimento. Per il momento". Lo scrive la Gazzetta dello Sport riferendosi alla sconfitta del Napoli a Genova e alle decisioni del presidente De Laurentiis in merito al destino di Rino Gattuso in panchina. Un destino che, però, "è davvero legato ad un filo sottile, che potrebbe spezzarsi nel giro di sette giorni se il Napoli dovesse uscire dalla coppa Italia e perdere sabato contro la Juventus". Il presidente non ha seguito la squadra, ha visto la partita in tv ed è rimasto parecchio contrariato dallo spettacolo. "Il presidente è deluso dal risultato, ovviamente. Si sarebbe aspettato una reazione concreta da parte della squadra, ma lo spettacolo offerto dai suoi giocatori l'ha contrariato parecchio". Ora dovrà riflettere: andare avanti con Gattuso o ...

