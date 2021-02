Firenze Abbattimento barriere architettoniche | interventi su attraversamenti pedonali

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Un investimento di 250 mila euro di risorse per l’direlativamente aglidella rete viaria cittadina nell’anno appena concluso. A fine anno realizzati 65. Un impegno che va avanti: ha fatto il punto la vicesindaca Alessia Bettini, in audizione su questo tema nella seduta odierna della commissione Urbanistica presieduta dal consigliere Renzo Pampaloni, che ha approvato un ordine del giorno. “Parliamo didislocati nei vari quartieri, già ultimati nei quartieri 2 e 3, al momento in esecuzione nel 4 e in programmazione sul 5, volti a minimizzare le criticità sui marciapiedi in corrispondenza di, quindi con ...

GazzChianti : TOSCANA - L’olio extravergine d’oliva toscano diventa prodotto protetto in Giappone. L’accordo prevede semplificazi… -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze Abbattimento

gonews

- L'asfaltatura in via Segantini, ma anche lavori alla rete idrica in viale Torricelli e via ... l'di un albero nel viuzzo delle Case Nuove e le potature in via del Giardino ...... prevede semplificazioni di regolamentazioni, scambi di persone e servizi, armonizzazione di standard di sicurezza tra Europa e Giappone, ma soprattutto l'di gran parte del miliardo di ...FIRENZE: Da domani arrivano divieti di transito e sosta, deviazioni per restringimenti di carreggiata e sensi unici. Ecco come districarsi nel dedalo ...di Roberto Bertoncini Un’importante svolta per le infrastrutture e il lavoro in Valdarno. I Comuni di Cavriglia, San Giovanni e Figline Incisa hanno sottoscritto con rete Ferroviaria Italiana la conve ...