Draghi ha fretta. Secondo giro di consultazioni lampo, si parte con i gruppi minori e si chiude con il Movimento (Di domenica 7 febbraio 2021) Riprenderanno domani e proseguiranno fino a martedì le consultazioni tra il premier designato, Mario Draghi, e le delegazioni dei partiti. Un fitto calendario di incontri che prenderanno il via con i gruppi più piccoli e che terminerà con quello più grande, ossia il Movimento 5 Stelle. Stando al documento, ad aprire le danze sarà il Gruppo Misto della Camera – Minoranze linguistiche, convocato per le 15. Mezz’ora dopo toccherà al Maie – Movimento associativo italiani all’estero – Psi, e alle 16 sarà il turno di Azione, +Europa, Radicali italiani. Per le 16.30 sono stati convocati Noi con l’Italia – Usei – Cambiamo! – Alleanza di centro, Idea e Cambiamo, mezz’ora dopo toccherà al Centro Democratico – Italiani in Europa. Ultimo appuntamento di domani sarà l’incontro, previsto per le 17.30, con il Gruppo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 7 febbraio 2021) Riprenderanno domani e proseguiranno fino a martedì letra il premier designato, Mario, e le delegazioni dei partiti. Un fitto calendario di incontri che prenderanno il via con ipiù piccoli e che terminerà con quello più grande, ossia il5 Stelle. Stando al documento, ad aprire le danze sarà il Gruppo Misto della Camera – Minoranze linguistiche, convocato per le 15. Mezz’ora dopo toccherà al Maie –associativo italiani all’estero – Psi, e alle 16 sarà il turno di Azione, +Europa, Radicali italiani. Per le 16.30 sono stati convocati Noi con l’Italia – Usei – Cambiamo! – Alleanza di centro, Idea e Cambiamo, mezz’ora dopo toccherà al Centro Democratico – Italiani in Europa. Ultimo appuntamento di domani sarà l’incontro, previsto per le 17.30, con il Gruppo ...

lorepregliasco : L'errore più grave di Conte in questa crisi? Ritenersi insostituibile, indispensabile. In politica i vuoti si riemp… - Masino_ : RT @gadlernertweet: Non c'è da stupirsi della fretta con cui di fronte a #Draghi vengono ripudiate le posizioni tenute fino a ieri. I parti… - frankie8921 : RT @gadlernertweet: Non c'è da stupirsi della fretta con cui di fronte a #Draghi vengono ripudiate le posizioni tenute fino a ieri. I parti… - max_the_wicked : RT @gadlernertweet: Non c'è da stupirsi della fretta con cui di fronte a #Draghi vengono ripudiate le posizioni tenute fino a ieri. I parti… - EmanueleDolce : RT @gadlernertweet: Non c'è da stupirsi della fretta con cui di fronte a #Draghi vengono ripudiate le posizioni tenute fino a ieri. I parti… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi fretta L'opinione di Gianluca Susta: "Governo Draghi, l'importante è favorire un clima costituente"

... senza indicare nessun Ministro saremmo in presenza di un vulnus iniziale che il premier Draghi ...che quando i boatos vanno sulle agenzie è perché qualcuno li alimenta e allora o vengono in fretta ...

I dolori dei giallo - rossi, che nel Governo Draghi dovranno digerire la coabitazione con Salvini

... tramite decreti legge confezionati in fretta e furia, conversioni fatte con la tagliola delle ... specie laddove ci sarà un largo spazio lasciato volutamente vuoto da Draghi, a cominciare dalla legge ...

Governo Draghi: perché nessuno ha fretta Today.it Il povero Conte e le giravolte grilline, il peggio della settimana

Salvini si scopre europeista, Toninelli si annienta di lavoro e Spadafora ammette di essere un inetto. Tutto il peggio della settimana ...

SuperMario l'opposto di Conte

Caro direttore, grazie a Renzi e a un Mattarella risvegliatosi in zona Cesarini, l’Italia avrà un governo finalmente autorevole. A ...

... senza indicare nessun Ministro saremmo in presenza di un vulnus iniziale che il premier...che quando i boatos vanno sulle agenzie è perché qualcuno li alimenta e allora o vengono in...... tramite decreti legge confezionati ine furia, conversioni fatte con la tagliola delle ... specie laddove ci sarà un largo spazio lasciato volutamente vuoto da, a cominciare dalla legge ...Salvini si scopre europeista, Toninelli si annienta di lavoro e Spadafora ammette di essere un inetto. Tutto il peggio della settimana ...Caro direttore, grazie a Renzi e a un Mattarella risvegliatosi in zona Cesarini, l’Italia avrà un governo finalmente autorevole. A ...