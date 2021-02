Diffidati Milan-Crotone, rossoneri a rischio squalifica in vista dello Spezia (Di domenica 7 febbraio 2021) Soltanto Davide Calabria figura tra i Diffidati del Milan prima del match contro il Crotone e in vista della sfida che vedrà i rossoneri opposti allo Spezia nel prossimo turno di campionato. Il terzino destro classe 1996, dunque, dovrà prestare molta attenzione, visto che in caso di cartellino giallo salterebbe la sfida contro i liguri, anche se va detto che in tal caso sarebbe sicuramente a disposizione nel derby con l’Inter. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 7 febbraio 2021) Soltanto Davide Calabria figura tra idelprima del match contro ile indella sfida che vedrà iopposti allonel prossimo turno di campionato. Il terzino destro classe 1996, dunque, dovrà prestare molta attenzione, visto che in caso di cartellino giallo salterebbe la sfida contro i liguri, anche se va detto che in tal caso sarebbe sicuramente a disposizione nel derby con l’Inter. SportFace.

Agato_Agato : Juve e Lazio in una settimana, ma pensano ai diffidati da preservare per non perderli contro il Milan. Con quelle t… - BILIbot_ : @Manu83449580 @cliexit_ Manu, hai preso la patente di guida e mo ti ritiro quella da tattico. Non doveva giocare,… - ilGufoDenis : @_enz29 Ma chi l ha detto che i diffidati automaticamente devono prendere giallo? Bisogna mettere i migliori possib… - MarcoReNer_azz : Vittoria importante. Senza prendere gol. La squadra ha trovato un suo equilibrio. Anche in coppa Italia mi era piac… - bobonemarino91 : Diffidati questa sera Bastoni-Barella-Brozovic;prossima partita la Lazio e poi il Milan. Che ne dici @BILIbot_ ? 3 ammonizioni sicure??? -