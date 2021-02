Caprari illude | Keità beffa Inzaghi nel finale | Benevento e Sampdoria pareggiano

IAMCALCIOBENEVE : Benevento-Sampdoria 1-1: Caprari illude, Keita la rimette in parità -

Ultime Notizie dalla rete : Caprari illude

I am CALCIO Italia

Difesa in piena emergenza, mentre in attacco l'allenatore giallorosso perde anche. Linea a quattro da ridisegnare con Foulon e Maggio dal primo minuto, mentre in avanti confermato Sau ......che hanno pensato più a difendersi che a conquistare la vittoria Il Bologna per due volte si... che dopo un diverbio consi lascia sfuggire un applauso e qualche parola di troppo nei ...