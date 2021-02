Caporalato, lavoratori sfruttati e costretti a vivere in baracche sul litorale romano: denunciati due imprenditori (Di domenica 7 febbraio 2021) Un vero e proprio campo di lavoro all’interno della riserva statale del litorale romano. Lo hanno scoperto i carabinieri della stazione di Vitinia, in collaborazione con i colleghi della Forestale di Ostia. In alcune serre destinate alla coltivazione di vegetali, sono stati trovati 6 lavoratori stranieri, che non lontano da lì vivevano all’interno di baracche costruite con materiali di risulta ed erano impiegati, senza alcuna garanzia o tutela, a salari di molto inferiori a quelli previsti, dai titolari dell’impresa agricola che gestiva l’area. All’interno della stessa riserva protetta è stata inoltre accertata la presenza di una vera e propria discarica di rifiuti urbani e materiali di risulta. I 2 imprenditori, entrambi romani di 55 e 45 anni, sono stati identificati e denunciati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 7 febbraio 2021) Un vero e proprio campo di lavoro all’interno della riserva statale del. Lo hanno scoperto i carabinieri della stazione di Vitinia, in collaborazione con i colleghi della Forestale di Ostia. In alcune serre destinate alla coltivazione di vegetali, sono stati trovati 6stranieri, che non lontano da lì vivevano all’interno dicostruite con materiali di risulta ed erano impiegati, senza alcuna garanzia o tutela, a salari di molto inferiori a quelli previsti, dai titolari dell’impresa agricola che gestiva l’area. All’interno della stessa riserva protetta è stata inoltre accertata la presenza di una vera e propria discarica di rifiuti urbani e materiali di risulta. I 2, entrambi romani di 55 e 45 anni, sono stati identificati e...

