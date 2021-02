Cantante neomelodica 32enne uccisa a Palermo: aperta l’ipotesi di femminicidio (Di domenica 7 febbraio 2021) Piera Napoli, 32 anni, è stata trovata morta nella propria abitazione a Palermo in via Vanvitelli, distesa nel proprio bagno in un lago di sangue. Gli inquirenti hanno subito sospettato del marito Salvatore Baglione, prendendo immediatamente in considerazione l’ipotesi del femminicidio. Ha lasciato tre figli Piera Napoli aveva un discreto successo nella scena della musica neomelodica del palermitano. Era sposata con il 37enne Salvatore Baglione e la coppia aveva dato la vita a tre figli, che adesso sono stati privati della madre. Il corpo della giovane donna è stato trovato privo di vita disteso nel bagno dell’abitazione in cui viveva con il marito e i figli in via Vanvitelli, a Palermo. Sul corpo della vittima sono stati trovati dei pesanti segni di arma da taglio, che l’hanno fatta ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 7 febbraio 2021) Piera Napoli, 32 anni, è stata trovata morta nella propria abitazione ain via Vanvitelli, distesa nel proprio bagno in un lago di sangue. Gli inquirenti hanno subito sospettato del marito Salvatore Baglione, prendendo immediatamente in considerazionedel. Ha lasciato tre figli Piera Napoli aveva un discreto successo nella scena della musicadel palermitano. Era sposata con il 37enne Salvatore Baglione e la coppia aveva dato la vita a tre figli, che adesso sono stati privati della madre. Il corpo della giovane donna è stato trovato privo di vita disteso nel bagno dell’abitazione in cui viveva con il marito e i figli in via Vanvitelli, a. Sul corpo della vittima sono stati trovati dei pesanti segni di arma da taglio, che l’hanno fatta ...

La vittima, Piera Napoli, 32 anni, era una cantante neomelodica, madre di tre figli piccoli, che a quanto si apprende non erano in casa al momento della tragedia. Un mese fa Piera aveva chiamato la ...

Ancora un femminicidio in Sicilia. Una donna 32 anni, madre di tre figli, è stata ritrovata morta nel bagno di casa, con diverse ferite di arma da taglio. Il fatto è avvenuto nella borgata Cruillas, a ...

Una donna è stata uccisa in casa questa mattina a coltellate nel quartiere Cruillas di Palermo. Si tratta di Piera Napoli, 32 anni, una cantante ...

