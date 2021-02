Battlefield 6: uscita prevista per la fine del 2021 (Di domenica 7 febbraio 2021) Durante una chiamata di utili, il CEO Andrew Wilson ha parlato di Battlefield 6 e ha annunciato la sua uscita per la fine del 2021 Anche se sono passati già due anni dall’uscita dell’ultimo capitolo, sembra che l’uscita di Battlefield 6 sia fissata per la fine del 2021. A dirlo è Andrew Wilson, il CEO di Electronic Arts, durante una earning call. Non è però l’unica notizia interessante trapelata dall’evento. Ci sono molte informazioni riguardanti il prossimo episodio della famosissima serie di sparatutto in prima persona. L’uscita di Battlefield 6 per la fine del 2021 porterà diverse novità Oltre all’uscita di Battlefield 6 per la ... Leggi su tuttotek (Di domenica 7 febbraio 2021) Durante una chiamata di utili, il CEO Andrew Wilson ha parlato di6 e ha annunciato la suaper ladelAnche se sono passati già due anni dall’dell’ultimo capitolo, sembra che l’di6 sia fissata per ladel. A dirlo è Andrew Wilson, il CEO di Electronic Arts, durante una earning call. Non è però l’unica notizia interessante trapelata dall’evento. Ci sono molte informazioni riguardanti il prossimo episodio della famosissima serie di sparatutto in prima persona. L’di6 per ladelporterà diverse novità Oltre all’di6 per la ...

