Avellino-Palermo | tornano Errico e Miceli | Braglia con la squadra al completo

(Di domenica 7 febbraio 2021) Sono 22 i calciatori dal tecnico dell', Piero, per la gara contro il, in programma alle ore 15.00, allo Stadio "Partenio-Adriano Lombardi”, le due compagini si sfideranno nel match valido per la ventitreesima giornata del campionato di Serie C-Girone C.Di seguito, l'elenco.PORTIERI: Pane, ForteDIFENSORI: Ciancio, Dossena, Illanes, Rizzo, Rocchi, L. Silvestri, TTitoCENTROCAMPOSTI: Adamo, Aloi, Baraye, Carriero, D’Angelo, De Frabcesco,, M.SilvestriATTACCANTI: Bernardotto, Fella, Maniero, Santaniello

I pugliesi non sono riusciti ad approfittare del pareggio dei rossoverdi a, frenando ancora ... La squadra allenata da Auteri dovrà invece difendere il quarto posto, con l'al momento ...Per la 23a giornata del girone C di Serie C si affrontano l'e il: gli uomini di Braglia che puntano il secondo posto del Bari mentre i rosa che vogliono dare continuità dopo la bella prestazione contro la Ternana. Ma dove vedere la partita ...La sfida dell’andata contro l’Avellino aveva gettato ulteriori ombre sull’inizio di stagione del Palermo. Dopo la sconfitta allarmante di Teramo, la squadra di Boscaglia era reduce da una buona presta ...Diretta Bari Viterbese. Streaming video e tv del match valevole per la quarta giornata di ritorno del campionato di Serie C ...