Australian Open | il programma degli italiani in gara da lunedì Ecco quando gioca il siciliano Caruso

infoitsport : Jannik Sinner batte Travaglia e vince a Melbourne: trionfo Italia nell'antipasto degli Australian Open - Ubitennis : Australian Open, Djokovic: 'Fuori dal campo ho poco rispetto per Kyrgios' - FedeCocchi : Dal cane della #Navratilova alla squalifica di #McEnroe fino a quel tale che puliva le finestre di un ospedale e po… - zazoomblog : Australian Open 9 italiani in gara da stanotte (ore 4). Ecco quando gioca il siciliano Caruso - #Australian… - Ubitennis : Australian Open, Steve Flink: “Djokovic è il favorito, ma Medvedev può vincere il suo primo Slam” -

Ultime Notizie dalla rete : Australian Open

Puntate la sveglia, gi da stanotte. Nove italiani ai nastri di partenza degli. Un mucchio tricolore di quelli che piacciono, alla luce della grande stagione di vacche magre vissuta negli anni precedenti. A illuminare la strada della Top Ten ci ha pensato una ...... a Melbourne, per effettuare il tampone in seguito alla positività al Covid di un impiegato del Grand Hyatt Hotel, uno degli alberghi che ospita i tennisti arrivati per disputare gli...Toni molto più sereni nella conferenza stampa di Novak Djokovic rispetto a quelli di Rafa Nadal. Il tennista serbo sembra molto rilassato e concentrato per l’inizio dell’Austrlian Open, che alle 10.30 ...Camila Giorgi è pronta per esordire in questa edizione 2021 degli Australian Open. La tennista marchigiana scenderà in campo alle 01.00 italiane di domani (8 febbraio) per affrontare la kazaka Yarosla ...