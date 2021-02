"AstraZeneca subito a docenti e studenti". Arrivate a Pratica di Mare le prime dosi (Di domenica 7 febbraio 2021) Lodovica Bulian La Cisl chiede di scongiurare nuovi focolai nelle classi mettendo al sicuro chi lavora con i ragazzi: "Ci sono più di 500mila under 54" Riaprire le scuole, ma prima vaccinare con AstraZeneca il personale scolastico, ed evitare di richiudere. La Cisl chiede di agire per scongiurare nuovi focolai nelle classi: «Sono allarmanti i dati denunciati dalle Regioni: la ripresa delle attività in presenza nelle scuole, rischia di alimentare nuovi focolai. Nella scuola ci sono più di 500mila unità di personale di ruolo al di sotto dei 54 anni d'età e quasi 200mila precari che lavorano sino al termine delle lezioni con i nostri studenti». Esattamente la fascia di età suggerita per la somministrazione del siero AstraZeneca. Ma in mancanza di un piano vaccinale organico «chiediamo di conoscere al più presto criteri ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 7 febbraio 2021) Lodovica Bulian La Cisl chiede di scongiurare nuovi focolai nelle classi mettendo al sicuro chi lavora con i ragazzi: "Ci sono più di 500mila under 54" Riaprire le scuole, ma prima vaccinare conil personale scolastico, ed evitare di richiudere. La Cisl chiede di agire per scongiurare nuovi focolai nelle classi: «Sono allarmanti i dati denunciati dalle Regioni: la ripresa delle attività in presenza nelle scuole, rischia di alimentare nuovi focolai. Nella scuola ci sono più di 500mila unità di personale di ruolo al di sotto dei 54 anni d'età e quasi 200mila precari che lavorano sino al termine delle lezioni con i nostri». Esattamente la fascia di età suggerita per la somministrazione del siero. Ma in mancanza di un piano vaccinale organico «chiediamo di conoscere al più presto criteri ...

