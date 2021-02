Verissimo: l'ospite Michele Bravi racconta del suo periodo più buio (Di sabato 6 febbraio 2021) La punata di Verissimo andata in onda ieri, venerì 5 febbraio 2021, è stata molto emozionante per via della confessione dell'ospite Michele Bravi. Il famoso cantante ha parlato del periodo più buio della sua vita raccontandosi nel salotte di Canale 5 a Silvia Toffanin. Bravi è stato coinvolto nel 2018 in un grave incidente stradale nel quale purtroppo una donna ha perso la vita. Questa vicenda ha segnato in maniera molto pesante l'esistenza del ragazzo che, dopo tanto tempo, ha deciso di raccontare di più sul periodo più nero della sua esistenza. Michele Bravi si confessa a Verissimo Michele Bravi si è confessato a Silvia Toffanin, ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 6 febbraio 2021) La punata diandata in onda ieri, venerì 5 febbraio 2021, è stata molto emozionante per via della confessione dell'. Il famoso cantante ha parlato delpiùdella sua vitandosi nel salotte di Canale 5 a Silvia Toffanin.è stato coinvolto nel 2018 in un grave incidente stradale nel quale purtroppo una donna ha perso la vita. Questa vicenda ha segnato in maniera molto pesante l'esistenza del ragazzo che, dopo tanto tempo, ha deciso dire di più sulpiù nero della sua esistenza.si confessa asi è confessato a Silvia Toffanin, ...

