Verissimo | Fiordaliso ricorda mamma Carla | Silvia Toffanin in lacrime

(Di sabato 6 febbraio 2021) A, che celebra i suoi 40 anni di carriera,con immenso dolore l’adorata, portata via dal Covid la scorsa primavera. Il suo racconto è lucido e doloroso e porta alla commozione anche: “Io non l’ho più vista, lei non ha più visto me“.ospite aè una delle ospite annunciate di questo nuovo appuntamento con. Nel salotto dila cantante ripercorre i suoi 40 anni di carriera al servizio della musica e dello spettacolo. Un successo dietro l’altro che l’hanno portata di diritto nel cuore del pubblico. Anche lei, come l’intero mondo della musica, è attualmente ...

Carla, questo è il nome della madre della nota cantante, la donna che è stata sempre la sua ancora fino a quando non si sono dette addio. Oggisarà aper raccontare il suo dramma dovuto al Covid, la malattia che le ha strappato via la persona che ha più amato nella vita e che ha colpito tutta la sua famiglia. Il momento ...E' tutto pronto per un'altra imperdibile puntata diin onda oggi, sabato 6 febbraio, come sempre su Canale 5 a partire dalle 16. Ospite del talk show, la cantante pronta a festeggiare i suoi quarant'anni di brillante carriera. Ma ...A Verissimo Fiordaliso, che celebra i suoi 40 anni di carriera, ricorda con immenso dolore l’adorata mamma Carla, portata via dal Covid la scorsa primavera. Il suo racconto è l ...Fiordaliso "Distrutta per la morte di mia madre" ma nei giorni scorsi ha dovuto dire addio anche al suo cane: "Anche la mia Cleo m'ha lasciata.." ...