Un Super Bowl da record | tra il mito Brady e gli allarmi di Fauci 

(Di sabato 6 febbraio 2021) AGI - Il 55moincollerà domenica sera davanti alla tv milioni di americani ma la partita in programma a Tampa, in Florida, arriva in piena emergenza Covid e sarà una sfida anche sul piano sanitario nel timore che la convivialità associata alla grande festa del football americano moltiplichi i contagi e non solo tra i 25mila spettatori ammessi sugli spalti. Si gioca alle 18,30 locali Appuntamento alle 18,30, quando in Italia sarà mezzanotte e mezza: di fronte i Tampa Bay Buccaneers, primi nella storia a giocare questa partita nello stadio di casa, e i Kansas City Chiefs; da una parte l'highlander Tom, 43 anni, che proverà a vincere per la settima volta, dall'altra il suo probabile erede, Patrick Mahomes, 25 anni. La prima volta di una donna arbitro Sarà anche la prima volta di un arbitro donna al ...

Il mito del passato e del presente contro la stelle del presente e del futuro. Ilnumero 55, nella notte tra domenica e lunedì, metterà di fronte due icone, i quarterback dei record, , 43 anni, e Patrick Mahomes , 25, e giocatore più pagato di sempre nella storia della ...Tom Brady, Quarterback dei Tampa Bay Buccaneers. (Photo by Patrick Smith/Getty Images) L'appuntamento per l'evento sportivo dell'anno è per la notte tra domenica 7 e lunedì 8 febbraio. Il, la finale della NFL, la National Football League degli Stati Uniti, vedrà fronteggiarsi i Tampa Bay Buccaneers e i Kansas City Chiefs al Raymond James Stadium di Tampa, in Florida. Sul ...Domenica sera (mezzanotte mezzo in Italia) a Tampa si sfidano i Buccaneers e i Chiefs di Kansas City con tante 'prime volte' ...Non è proprio una questione di quote rosa, ma comunque siamo di fronte ad una svolta storica per il Super Bowl, l'evento sportivo più "americano" d'America.