Uccide il padre con un macete sotto gli occhi della madre e dei fratelli

Un ragazzino di 17 anni ha ucciso il padre sotto gli occhi della madre e dei fratelli. I familiari non potevano intervenire perché, nel mentre, venivano minacciati da un complice dell'assassino. Efferato omicidio a Rovigo. La vittima è Edis Cavazza, un rom di 45 anni, ucciso da un colpo di macete alla clavicola sinistra.

I due giovani infatti dopo il folle gesto si erano dati alla fuga a bordo della Opel Zafira station wagon grigia della vittima e sono stati ritrovati attorno alle 22,30 a casa del padre della ragazza,...

Il figlio e la fidanzata indagati per omicidio, lei ha avuto un ruolo fondamentale nella premeditazione del delitto

ROVIGO - Per la morte di Edis Cavazza , il 45enne ucciso ieri sera in un campo nomadi da un colpo di machete alla clavicola sinistra, sono indagati per omicidio volontario premeditato in concorso il ...

