Siviglia-Getafe, è subito Papu Gomez-show: sinistro all'incrocio e gol del 2-0 (VIDEO)

Papu Gomez regala subito spettacolo anche in Liga. L'argentino ex Atalanta ha infatti segnato il gol del 2-0 in Siviglia-Getafe con un incredibile sinistro da fuori area che si è insaccato all'incrocio dei pali senza lasciare scampo al portiere avversario. Una vera e propria magia, come le tante che ha regalato in questi anni al pubblico di Bergamo e di tutta la Serie A.

