Sci alpinismo | Giulia Murada e Samantha Bertolina si impongono tra le U23 e U20 nella sprint di Flaine in Coppa del Mondo

(Di sabato 6 febbraio 2021) Giornata positiva ma non esaltante, specialmente a livello maschile, per i colori azzurri in occasione della provadi(in Francia) valevole per ladel2020-2021 di sci. L’Italia può gioire soprattutto per i successi di, ottenuti rispettivamente nelle categorie Under 23 e Under 20, oltre al terzo posto raccolto da Giorgia Felicetti sempre in campo giovanile (U23). Nessun risultato italiano di rilievo invece per quanto riguarda le competizioni maschili. Di seguito il riepilogo completo dei podi nelledideldi sci: I RISULTATI DELLE GARE ODIERNE ...

carlominoia : Controlla Sci alpinismo su @relivecc! #GetOutThere - FondoItalia : Sci Alpinismo - Nella sprint di Flaine vincono lo spagnolo Cordona Coll e la svizzera Fatton. - FondoItalia : Sci Alpinismo - Coppa del Mondo Junior: Samantha Bertolina ancora sul podio. Sua anche la sprint di Flaine. quarto… - isoladeldiablo : Sci alpinismo ...che passione ..sport e salute ! #nevergiveup @dageremia_food #montebianco #nonsolobici??… - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Sci Nordico, Biathlon e Sci Alpinismo - Programma ed orari delle gare di sabato 6 febbraio -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpinismo

OA Sport

Mir intanto ha affrontato l'inverno combinando il lavoro in palestra e un po' di motocross con lo, eccellente disciplina invernale. ' Non sono certo andato in vacanza per tutto l'...Una squadra composta da 8 soccorritori è invece salita stamattina con glia Valle Genzana, area ... chiavi, cellulari, placche di abbigliamento dae altre tipologie di metalli, dunque è ...Giornata positiva ma non esaltante, specialmente a livello maschile, per i colori azzurri in occasione della prova sprint di Flaine (in Francia) valevole per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpini ...SAN ZENO DI MONTAGNA. Era mezzogiorno e mezzo circa di sabato 6 febbraio quando alla centrale di emergenza giungeva una richiesta di aiuto per uno scialpinista infortunatosi sul Baldo. Nella fase di d ...