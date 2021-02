Sampdoria | i convocati per domani | assenti due attaccanti

(Di sabato 6 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoGenova – Claudio Ranieri ha diramato la lista deiper la trasferta di Benevento.alle 12.30 la suaaffronterà i giallorossi al Ciro Vigorito per la seconda giornata di serie A. Nell’elenco non figura Antonino La Gumina, assenza che potrebbe essere legata a ragioni legate al calciomercato. Alla prossima presenza, infatti, scatterà automaticamente il riscatto dall’Empoli fissato a 5 milioni di euro. Il forfait si aggiunge a quello annunciato di Manolo Gabbiadini, alle prese con l’infortunio che lo tiene lontano dal campo dallo scorso dicembre. Portieri: Audero, Ravaglia, Letica Difensori: Augello, Colley, Regini, Tonelli, Yoshida, Bereszynski, Ferrari Centrocampisti: Silva, Ekdal, Verre, Jankto, Askilden, Thorsby, Leris, Damsgaard, ...

Filippo Inzaghi e Claudio Ranieri hanno diramato le liste dei convocati per la gara di domani: ecco le scelte dei due allenatori La Sampdoria ha completato questa mattina la preparazione alla trasferta di Benevento, dove domani, ... Oltre all'indisponibile Manolo Gabbiadini, non sono stati convocati Antonino La Gumina, Nik Prelec ...Genova – Claudio Ranieri ha diramato la lista dei convocati per la trasferta di Benevento. Domani alle 12.30 la sua Sampdoria affronterà i giallorossi al Ciro Vigorito per la seconda giornata di serie ...