Paolo Carta: chi è il compagno di Laura Pausini e le accuse di Alda D'Eusanio (Di sabato 6 febbraio 2021) Paolo Carta è conosciuto dai più per essere uno degli autori più amati della scena pop italiana e soprattutto il compagno di Laura Pausini. Sfugge però a molti che in realtà Paolo è anche uno dei migliori chitarristi italiani degli ultimi trent'anni. Andiamo a ripercorrere insieme la sua carriera, per scoprire tutte le curiosità sulla sua vita privata e non solo. Paolo Romano Carta è nato a Roma il 18 aprile 1964 sotto il segno dell'Ariete. Inizia a suonare già da bambino, e si esibisce in pubblico per la prima volta a 10 anni. Durante l'adolescenza studia per otto anni chitarra classica, e si appassiona a un gran ventaglio di generi musicali. La sua grande passione è però la musica rock. Prima di innamorarsi di Laura ...

